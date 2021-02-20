Филадельфия, США, , 10:51 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:105.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 50 очков и 17 подборов.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал защитник Зак Лавин, набравший 30 очков.

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