Москва, , 10:50 — REGNUM Россия ждёт реакцию британских властей на утечку документов МИД этой страны о том, как правительство Соединённого Королевства управляет работой различных информагентств. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», — написала Захарова.

По словам Захаровой, в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. В фокусе работы, в частности, были «Медуза» и «Медиазона», уточнила она.