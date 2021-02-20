Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 10:50 — REGNUM На Ямале за причинение вреда здоровью ребёнка, укушенного собаками, наказан муниципалитет и владелец домашней собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Ребенок пострадал от укусов двух собак, одна из них является бездомной, вторая принадлежит жителю Надыма. В результате нападения агрессивных животных девочка попала в больницу с ранами, а также испытала эмоциональное потрясение.

В пользу пострадавшего ребёнка суд вынес решение в отношении муниципалитета, недосмотревшего за бродячим псом, и владельца собаки — выплатить компенсацию морального и физического вреда в размере 100 тыс. рублей.