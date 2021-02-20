Москва, , 10:50 — REGNUM Нефть продолжила дешеветь на торгах 19 февраля, причем основное снижение пришлось на вторую половину дня. Трейдеры фиксировали прибыль на привлекательных уровнях, отправив Brent в район недельных минимумов вблизи отметки $62 доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«С начала недели фьючерсы дорожали на сообщениях о спаде производства в Техасе, крупнейшем нефтедобывающем регионе США. Рекордно низкие температуры парализовали внушительную часть добычи и одновременно подогрели спрос на энергоносители.

Теперь же показатели производства начали восстанавливаться, что закономерно привело к коррекции цен, которая продолжится по мере роста добычи.

Компания Baker Hughes накануне сообщила о сокращении числа буровых в США на одну единицу, до 305 штук. Таким образом, буровая активность в стране снизилась впервые за 12 недель.

Впрочем, рынок никак не отреагировал на данные и продолжил тяготеть к локальным минимумам. Во-первых, снижение оказалось символическим, а во-вторых, трейдеры сейчас сосредоточены на других факторах во главе с обстановкой в Техасе.

Производители могут вернуться к прежним уровням добычи в течение нескольких дней на фоне продолжения потепления, что предвещает дальнейшее отступление Brent в направлении уровня $60 и, возможно, ниже.

При этом целостность восходящего тренда вряд ли будет нарушена, поскольку основные драйверы роста, включая перспективы восстановления экономики и спроса, остаются в силе», — пояснил эксперт.

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