Остин, США, , 10:51 — REGNUM Проблемы, которые возникли из-за аномального холода и выпадения снега в работе систем водоснабжения в штате США Техас, затронули 14,9 млн его жителей. Об этом 20 февраля сообщает телеканал CNN со ссылкой на комиссию по качеству окружающей среды.

По словам представителя комиссии Тиффани Янг, в результате неблагоприятных погодных условий перебои возникли в более чем 1,3 тыс. систем водоснабжения Техаса. При этом в столице штата — Остине, в результате того, что лопнули трубы, было потеряно 325 миллионов галлонов воды (около 1,2 миллиарда литров), а власти Хьюстона — наиболее крупного в Техасе города — сообщили о почти 5 тыс. повреждениях труб.

Также указывается, что власти штата, несмотря на то, что проблемы с водоснабжением решаются, предупреждают, что нехватка воды пока сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти американского штата Техас развернули сотни центров обогрева для замерзающего населения.