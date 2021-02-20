Горловка, ДНР, , 10:57 — REGNUM Утром под обстрелом вооружённых формирований Украины оказался посёлок шахты имени Гагарина на западной окраине Горловки. Об этом сообщили 20 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве рассказали, что в направлении посёлка шахты им. Гагарина со стороны подконтрольной украинским силовикам шахты «Южная» было выпущено 20 мин калибра 120 мм и 25 мин калибра 82 мм. Позже в том же направлении ВСУ выпустили ещё шесть 120-мм мин.

«Начиная примерно с 4:30 утра идёт обстрел в районе посёлка 6/7 и посёлка шахты Глубокая. По предварительной информации, пострадавших нет. Но связь с посёлком 6/7… отсутствует», — написал в своём Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Позже чиновник сообщил о возобновившемся обстреле посёлка шахты имени Гагарина.

Напомним, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 20 мин калибра 120 мм и применили различные типы гранатомётов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК