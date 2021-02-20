Конакри, , 10:53 — REGNUM Мутации коронавируса в Гвинее под влиянием распространения лихорадки Эбола вряд ли возможны. Об этом глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Гвинее Джордж Ки-Зербо сообщил 20 февраля РИА Новости.

Он отметил, что с точки зрения мутации никакой связи между геморрагической лихорадкой Эбола и вирусом SARS-CoV-2 нет, так как это два разных, не близких друг другу вируса. Вспышка Эболы усложняет обстановку в стране, но в таких условиях помогают механизмы и возможности, которые появились для борьбы с COVID-19.

Так, для борьбы с Эболой пригодятся средства наблюдения, лаборатории и методы лечения коронавируса. В Гвинее, добавил он, пока не выявили южноафриканский вариант COVID-19.

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