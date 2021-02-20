Пекин, , 10:49 — REGNUM По итогам января 2021 года китайские предприятия выпустили на 26,1% больше автомобилей чем в январе 2020 года. Об этом сообщает Китайская ассоциация производителей автомобилей (CPCA).

Так, по данным ассоциации, в прошлом месяце в Китае было произведено 2,04 млн автомобилей. При этом данный показатель на 13,5% меньше, чем в декабре 2020 года.

Продажи машин на авторынке Китая в январе 2021 года выросли на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в стране было продано 2,5 млн единиц автомобилей.

В ассоциации связывают увеличение продаж автомобилей с ростом спроса на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, что китайская компания Geely увеличила экспорт автомобилей в январе на 340%.

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