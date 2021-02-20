Москва, , 10:45 — REGNUM Высказывания предпринимателя Илона Маска, который назвал битокин чушью, едва ли спровоцируют резкое падение стоимости биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Заявление Илона Маска вряд ли спровоцирует резкое падение стоимости биткоина. Текущий курс биткоина поддерживается крупными институциональными инвесторами, которые ожидают сверхприбыли. Стоит опасаться не пиара компании Маска в лице ее директора, а того момента, когда крупные инвесторы захотят зафиксировать прибыли и начнут продавать криптовалюту», — сказала экономист.

В этом случае, как полагает Скрыль, курс биткоина может рухнуть в несколько раз.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль объяснила, насколько биткоин надежнее обычных бумажных денег.

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