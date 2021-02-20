Москва, , 10:44 — REGNUM Российский рубль 20 февраля будет вынужден в очень неблагоприятных обстоятельствах, в одиночку противостоять негативу, который сложился на финансовых площадках 19 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Цены на нефть потеряли почти 2%, американский фондовый индекс S&P 500 закрыл неделю в минусе, впервые с начала февраля, а рубль по отношению к доллару США преодолел важное сопротивление в 74,00.

В добавок внешнеполитический фон для российских активов ухудшился еще больше, после того как американский президент Джо Байдена, накануне обвинил Россию в желании поссорить Европу с США и пообещал не допустить этого.

Так что все это указывает на преимущественно негативный фон сегодняшних необычных торгов, когда будут открыты лишь российские биржевые площадки.

Подобные настроения на рынках, как правило должны вести к ослаблению курса рубля, технический сценарий подразумевает, что после преодоления отметки 74,00 должно последовать быстрое движение к 74,70.

Однако из-за выходных в других странах объем торгов будет гораздо ниже, а значит и реализация технического сценария может оказаться под вопросом.

В этом случае курс рубля может просто остаться вблизи значений 73,90−74,20 за американский доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рублю помогает укрепиться ослабление доллара