Челябинск, , 10:44 — REGNUM В Челябинске прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при поставке для ледовой арены «Трактор» холодильного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Поводом для этого стали результаты проверки, проведённой по материалам областной Контрольно-счётной палаты. Выяснилось, что между ледовой ареной и одним из ООО был заключён контракт на сумму более 10 млн рублей на модернизацию холодильного оборудования. Работы были приняты и оплачены.

Однако при проверке оказалось, что комплектующие холодильного оборудования не не отвечают характеристикам, указанным в техническом задании, а имеют низкие технические характеристики. Признаки мошенничество усмотрели в действиях неустановленных лиц из числа руководства фирмы подрядчика. Материалы направлены в полицию.