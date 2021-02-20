Красногорск, , 11:01 — REGNUM В Подмосковье планируется оборудовать 14 скейт-парков. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Работы по обустройству спортивной инфраструктуры должны быть проведены в период с 2021 по 2024 года. Размер половины из них будет составлять менее 400 квадратных, остальная часть скейт-парков по площади будет варьировать в диапазоне от 400 до 800 квадратных метров.

Как отмечено в сообщении, скейтбордингом в Подмосковье занимаются 850 человек. Согласно данным из реестра спортивных сооружений, в регионе расположено 54 спортивных площадки, предназначенных для занятий скейтбордингом.

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