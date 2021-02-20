Тирасполь, , 10:45 — REGNUM В ходе 600 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 84 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 30 592 человек. Из них победили инфекцию 28 920 человек, из которых в течение последних суток — 60.

Всего с диагнозом COVID-19 в Приднестровье скончались 667 пациентов, в том числе двое за последние сутки. Это были женщины 84 и 42 лет.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 535 исследований и выявили 79 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 126 человек.

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