Москва, , 10:43 — REGNUM Радиолокационные аппараты «Роскосмоса» поспособствуют успешному освоению Северного морского пути. Об этом 20 февраля заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Из важных пусков этого года я также отметил бы, безусловно, запуск радиолокационного аппарата. Впервые мы переходим на радиолокацию. Для того чтобы объяснить, насколько это важно, конечно, это Северный морской путь», — заявил Рогозин.

Для того, чтобы Северный морской путь мог быть успешно освоен, «необходимо видеть всё, что там происходит», подчеркнул глава Роскосмоса.

«Там туманы сильные, поэтому обычные спутники не видят ледовую обстановку. Радиолокационный аппарат, ему что ночь, что день, что зима, что туман… Он видит все детально. И практически мы создаем навигационные карты для капитанов атомных ледоколов, которые смогут, не останавливаясь, выбирать для себя в режиме реального времени маршрут и, соответственно, двигать ледовые караваны», — указал он.