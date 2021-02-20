Москва, , 10:43 — REGNUM Бесконтрольный приём витаминов не только не принесёт пользу организму, но и может ему навредить. Так, если, например, омега-3 не вызовет никаких побочных эффектов, то с витамином D стоит быть осторожными. Об этом сообщила терапевт Наталья Уклеина.

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Она подчеркнула, что витамин D сам по себе не аллергичен, однако аллергические реакции могут возникать, так некоторые производители используют разные добавки, чтобы улучшить вкусовые качества или внешнюю оболочку.

Терапевт Лариса Алексеева в беседе с телеканалом «360» добавила, что при избытке витамина D может появиться зуд кожи, головная боль и тошнота. Она подчеркнула, что при самостоятельном приёме витамина D без назначения врача следует остерегаться передозировки. Безопасной дозой считается 600 МЕ.

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«Бесконтрольное применение любых витаминов противопоказано для человека», — отметила врач.

Однако, по её словам, в период пандемии, витамины D и C, которые повышают иммунитет и способны противостоять вирусу, можно принимать без совета врача, но с учётом соблюдения суточной нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские учёные по результатам исследования выяснили, что наличие витамина D в организме человека влияет на степень течения коронавирусной инфекции. Его дефицит может стать причиной тяжёлого течения COVID-19.