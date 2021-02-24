23 февраля в России празднуют День защитника Отечества. В регионах пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, в том числе прогремят салюты, однако при этом будет учитываться текущая эпидситуация. Подробности о праздновании Дня защитника Отечества в регионах России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты России

10:47 20.02.2021 День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трёх дней — с 24 по 26 февраля. Читайте также: В России началась шестидневная рабочая неделя

10:48 20.02.2021 В Ульяновской области 16 февраля стартовала вторая «Музейная неделя». На этот раз она будет посвящена Дню защитника Отечества. Читайте также: В Ульяновской области началась «Музейная неделя»

10:50 20.02.2021 Библиотеки Москвы ко Дню защитника Отечества провели онлайн-марафон «Отцы и дети». Читайте также: Ко Дню защитника Отечества библиотеки Москвы организуют онлайн-марафон

11:13 20.02.2021 В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, ожидаются метель и мороз, выпадет до трети месячной нормы осадков. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте также: Синоптик рассказал о погоде в Москве на День защитника Отечества

11:15 20.02.2021 В Калужской области более 18 тысяч защитников Отечества получают выплаты по линии Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. По данным ведомства, на учете в органах ПФР области числятся получатели двух пенсий, из которых: 220 участников Великой Отечественной войны, 246 инвалидов вследствие военной травмы и 33 получателя, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Подробности в материале: Свыше 18 тыс. калужских защитников Отечества получают пенсионные выплаты

11:30 20.02.2021 Управление Роспотребнадзора по Татарии не рекомендует проводить на рабочих местах корпоративы в честь 23 февраля и 8 марта. Читайте также: В Татарии не рекомендуют проводить корпоративы в феврале и марте

11:35 20.02.2021 Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев 20 февраля поздравил воспитанников кадетской общеобразовательной школы-интерната региона. Вице-премьер принял участие в праздничном концерте, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества. «В моей семье отец военный, я военный, двое старших детей тоже военные. Третий сын вместе с вами бегает в этой школе. Больше 40 лет назад я в Чите пошел в первый класс. Тогда только мечтал носить погоны на своих плечах, у нас не было кадетских школ, кадетских классов. Поэтому вам желаю идти по намеченному пути, реализовать себя в военной профессии», — сказал вице-премьер краевого правительства. Кадетская школа-интернат Забайкальского края была создана в 2004 году. Именно с начала 2004—2005 учебного года и началась история развития кадетской школы как нового типа образовательного учреждения, имеющего целью военную и физическую подготовку несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.

11:46 20.02.2021 В преддверии Дня защитника Отечества медаль «За боевые заслуги» участника Великой Отечественной войны Петра Петровича Манухина, уроженца калужской деревни Дубравка, торжественно передали в военкомате его внуку Сергею Шаркову. Читайте также: Внуку калужского фронтовика передали утерянную медаль его деда-героя

11:47 20.02.2021 Для жителей Пензенской области в День защитника Отечества вакцинация против новой коронавирусной инфекции не отменится. Всего в регионе действует 45 площадок для вакцинации. Первым компонентом вакцины можно привиться согласно предварительной записи, сформированной на едином портале государственных медуслуг, а вакцинация вторым компонентом препарата — по предварительной записи, сформированной в прививочном кабинете. Подробности в материале: В Пензе в День защитника Отечества продолжат вакцинацию от COVID-19

12:01 20.02.2021 В Иркутске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Оно прошло на площади у мемориала «Вечный огонь славы». В мероприятии приняли участие глава региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, военнослужащие, общественные и молодежные организации. «Сегодняшнее мероприятие — это, скорее, встреча друзей. В связи с ограничениями, которые действуют из-за пандемии, в этом году мы не проводим масштабных празднований. В том числе в интересах старшего поколения. Я пообщался и с военнослужащими, и с ветеранами — все они с пониманием относятся к таким мерам. Но тем не менее, небольшим составом сегодня пришли почтить память наших воинов. Об их подвигах мы не должны забывать, это наш долг», — подчеркнул Игорь Кобзев. Участники мероприятия возложили цветы и гирлянды к мемориалу и памятнику дважды Герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову.

12:05 20.02.2021 В Барнауле 23 февраля состоится спортивно-патриотическое мероприятие, посвященное «Дню защитника Отечества» и пятилетию фонда В. А. Шаманова «Защитники Отечества». Среди участников состязаний будут разыграны: электросамокат, гироскутер, смарт-часы, велосипед, умная колонка, наушники Apple AirPods Pro и другие призы. Для того, чтобы претендовать на участие в розыгрыше призов, конкурсанты должны будут проявить свою ловкость и продемонстрировать хороший уровень физической подготовки как минимум в десяти спортивных конкурсах. Среди испытаний — полоса препятствий, бег в мешках, головоломки и другие забавы. Каждый желающий получит паспорт участника.

12:19 20.02.2021 Каждый второй житель России называет 23 февраля праздником профессиональных военных. Чаще так считают мужчины, чем женщины — 51% против 48%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru. Читайте также: Каждый второй в РФ считает 23 февраля профессиональным праздником военных

12:23 20.02.2021 В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники МУ МВД России «Красноярское» и общественники возложили цветы к стенам Храма-часовни Святого Великомученика Димитрия Солунского в Красноярске. «Представители городской полиции, ветераны и члены Общественного совета при городской полиции почтили память погибших товарищей, отдавших свои жизни, защищая Родину. Их подвиг — это пример мужества, отваги и героизма», — говорится в сообщении краевого главка МВД. Перед торжественным возложением цветов в храме-часовне прошло богослужение. Источник: 24.мвд.рф

12:26 20.02.2021 Президент России Владимир Путин в преддверии Дня защитника Отечества присвоил воинские и специальные звания 62 сотрудникам силовых ведомств. Читайте также: Путин присвоил звания генералов ряду сотрудников силовых ведомств

12:30 20.02.2021 В Воронеже впервые для салюта в честь Дня защитника Отечества 23 февраля увеличили число исторических орудий «Рапира» для салютных батарей — вдвое, об этом сообщили 20 февраля в пресс-службе Западного военного округа. Читайте также: Военные рассказали о подготовке салюта в Воронеже

12:30 20.02.2021 В Омской области с 20 по 23 февраля пройдут торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества. При этом будут учитываться действующие в регионе ограничительные меры в связи с пандемией. Как сообщили в областном правительстве, омичи возложат венки и цветы у мемориалов в Парке Победы, у памятников Дмитрию Карбышеву и Георгию Жукову, намечены концерты и тематические кинопоказы, посвящённые памятным событиям в военной истории.

12:58 20.02.2021 «Уралвагонзавод»

12:59 20.02.2021 Столичные парки приглашают взрослых и детей отметить День защитника Отечества. Праздничные мероприятия пройдут в онлайн‑ и офлайн-формате, сообщается на портале мэра Москвы. Читайте также: Парки Москвы приглашают отметить День защитника Отечества

12:59 20.02.2021 В Ростове-на-Дону будет установлен памятник Герою Советского Союза Цезарю Куникову, погибшему в годы Великой Отечественной войны на Малой земле. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 20 февраля в ходе телемоста с экипажем большого десантного корабля «Азов» Черноморского флота (Севастополь). Читайте также: В Ростове-на-Дону увековечат память Цезаря Куникова

13:04 20.02.2021 Красноярцы отпразднуют День защитника Отечества проведением различных акций и торжественным концертом, сообщили в краевом правительстве. Например, в рамках акции «Помни своих героев» предлагается записать видео с портретом ветерана, рассказать о его подвиге и поделиться видеоконтентом в социальных сетях с хештегами: #ПомниСвоихГероев24, #ЗащитимВетеранов, #НашиЗащитники. Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны в личных аккаунтах социальных сетей или на сайте волонтерыпобеды. рф предлагает акция «Письмо Победы». В рамках акции «Родные объятия» участники смогут опубликовать видео — или фотоконтент, где обнимают своих родных защитников: отцов, братьев, бабушек, дедушек. Опубликовать архивные фото и видео со словами благодарности ветеранам можно и в рамках акции «Скажи спасибо лично».

13:12 20.02.2021 Подразделения новосибирского регионального управления МЧС России переведены на усиленный режим работы на время праздничных и выходных дней. В таком режиме он будут работать с 20 по 24 февраля и с 5 по 9 марта. Читайте подробнее: Новосибирских спасателей на праздники перевели на усиленный режим работы

13:22 20.02.2021 В Кузбассе в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Мемориалу Славы воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Церемония состоялась сегодня, 20 февраля. Читайте подробнее: В Кузбассе почтили память павших воинов

13:28 20.02.2021 Церемонию проведения военной присяги в Ростовской области перенесут на территорию народного военно-исторического музея «Самбекские высоты». Эту идею донской губернатор Василий Голубев одобрил в ходе телемоста с военнослужащими 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. Встреча прошла в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом: «Самбекские высоты» примут церемонию проведения военной присяги

13:57 20.02.2021 Самый желаемый подарок, который мужчины хотят получить в День защитника Отечества, — смартфон (11%). Таковы данные исследования рекрутингового агентства Superjob.ru. Читайте также: Мужчины назвали самый желанный подарок на 23 февраля

13:57 20.02.2021 Сторожевой корабль «Чебоксары» [tsushima.su]

14:06 20.02.2021 Торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества прошло в Уфе. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Сообщается, что мероприятие прошло 23 февраля в Конгресс-холле «Торатау». Председатель Государственного Собрания Константин Толкачёв поздравил жителей республики с Днем защитника отечества. Кроме этого, он вручил ордена генерала Шаймуратова уроженцам Башкирии, которые проявили отвагу и мужество. Читайте также: В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества

14:09 20.02.2021 В столице Тувы Кызыле запретят розничную продажу алкоголя 22 и 23 февраля. Как сообщилив пресс-службе администрации города, решение принято в целях обеспечения правопорядка и безопасности, а также сохранения здоровья и имущества горожан. Читайте также: В День защитника Отечества в Кызыле запретят продажу алкоголя

14:10 20.02.2021 Мужчины хотят, чтобы им на 23 февраля подарили смартфон, квартиру или машину, а чаще всего получают одежду, аксессуары и парфюмерию, заявили по 19% респондентов. Таковы данные рекрутингового агентства Superjob.ru. Читайте также: Всякую ерунду получают в подарок на 23 февраля 2% мужчин

14:12 20.02.2021 В Кургане дети из социально-реабилитационного центра ко Дню защитника Отечества своими руками сделали брелки из фетра в виде погон и звезд, магниты и домовят-солдат. Читайте также: Курганские дети предлагают оригинальные подарки ко Дню защитника Отечества

14:14 20.02.2021 Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте также: Песков рассказал о планах Путина на 23 февраля

14:16 20.02.2021 Государственные и региональные награды вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя жителям региона 19 февраля в преддверии Дня защитника Отечества. Читайте также: Игорь Руденя вручил госнаграды в преддверии Дня защитника Отечества

14:25 20.02.2021 В связи с празднованием Дня защитника Отечества в Подмосковье изменится график движения общественного транспорта. Читайте также: В Подмосковье из-за праздников меняют график движения транспорта

14:25 20.02.2021 Российские саперы за работой [mil.ru]

14:33 20.02.2021 20 февраля в Концертном зале Омской филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На торжество были приглашены ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Омского гарнизона, представители власти и общественности. «23 февраля — это всенародный праздник, день нашей гордости и славы. Многие поколения наших предков показали себя достойными защитниками Отечества, смогли дать должный отпор захватчикам. В нашей стране воинский долг всегда был делом чести, а служивые люди — примером мужества и отваги», — сказал, поздравляя собравшихся, омский губернатор Александр Бурков.

14:41 20.02.2021 В Новосибирской области прошёл онлайн-урок «Я.Мы.Россия», посвящённый Дню защитника Отечества. В нём приняли участие губернатор Андрей Травников, трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров и больше тысячи учеников 9−11 классов всех районов региона. Об этом: Более тысячи новосибирских школьников «пришли» на онлайн-урок «Я.Мы.Россия»

14:50 20.02.2021 В Новосибирской области на начало 2020 года проживало 1302,6 тыс. мужчин — 46,6% от общего числа жителей региона. Об этом сообщает Новосибирскстат. Об этом: Новосибирскстат пересчитал мужчин

15:18 20.02.2021 Имя Героя России Антона Копейкина присвоят одной из школ Белгорода. Семью офицера, который погиб при исполнении служебного долга, навестил врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: Белгородской школе присвоят имя Героя России

15:56 20.02.2021 Какие подержанные авто предпочитают мужчины? Не секрет, что главными покупателями автомобилей в России являются мужчины (66%). Как показало исследование, проведенное специалистами компании Fresh Auto, 37% потенциальных покупателей автомобилей отдают предпочтение авто с пробегом. Главным аргументом респонденты называли соотношение стоимости и качества, а также возможность приобрести достаточно «свежую» модель по значительно меньшей стоимости, чем новинки. В Воронежской области тренд на приобретение автомобилей с пробегом продолжает расти. С начала года интерес к вторичному рынку в регионе вырос. При этом самыми популярными среди покупателей моделями стали Kia Rio (28%), Hyundai Solaris (21%), Lada Vesta (19%). Самыми продаваемыми автомобилями в Ростове-на-Дону, по итогам проведенного исследования, стали LADA (23%), KIA (22%) и Hyundai (17%). В Тюмени мужчины-покупатели назвали самым популярным авто с пробегом Kia Rio (39%): с начала года спрос на данную модель вырос почти на 15%. На втором месте — Ford Focus (19%). Третью позицию занимает Hyunday Solaris (17%), интерес к которому вырос на 7%. В Волгограде наиболее востребованными марками на вторичном рынке среди мужчин в возрасте от 25 по 54 лет стали: Kia Rio (27%), Lada 2114 (19%), Ford Focus (16%), Hyundai Solaris (14%) и Renault Logan (10%). Что касается Москвы, то в столице предпочтения мужчин-покупателей значительно отличаются от других регионов. Так, самым продаваемым подержанным автомобилем стал Ford Focus (26%). Второе место заняла Skoda Octavia (23%), третье — Kia Rio (18%). Также в топ-10 самых популярных подержанных легковых автомобилей Москвы вошли Hyundai Solaris, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-Класса, BMW 5-Серии, Opel Astra и Daewoo Matiz.

17:41 20.02.2021 Подводная лодка Б-271 «Колпино» [admship.ru]

18:21 20.02.2021 В Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге 20 февраля прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. В нем приняли участие известные артисты и творческие коллективы Санкт-Петербурга и России, ансамбли и оркестры военных учебных заведений города, а также Западного военного округа. Читайте подробнее: В Петербурге провели концерт в честь защитников Отечества

19:07 20.02.2021 В Марий Эл по состоянию на 1 января 2020 года проживали 317,5 тыс. мужчин, что составляет 46,7% от всего населения республики. Основная часть мужчин заняты в обрабатывающих производствах — 25%, 17,9% — в строительстве, 10,7% мужчина работают в области информатизации и связи, а также в сфере транспортировки и хранения, 9,1% мужчин являются чиновниками, военными или работают в соцобеспечении. Об этом: В преддверии Дня защитника Отечества в Марий Эл подсчитали мужчин

21:10 20.02.2021 Эскадра Тихоокеанского флота России [(cc) Комогорцев Иван Николаевич]

23:08 20.02.2021 Накануне Дня защитника Отечества в Военном университете заместитель министра обороны России — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов подвел итоги деятельности подчиненных центральных органов военного управления. Личному составу были вручены государственные, ведомственные награды и грамоты, сообщает Минобороны 20 февраля. В рамках мероприятия прошло награждение победителей конкурса «Лучший преподаватель Военного университета и лучший научный сотрудник» по итогам 2020 года. За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу отмечены 72 сотрудника Военного университета. Замминистра обороны РФ отметил уникальность Военного университета, его особую роль в системе подготовки военно-политических кадров; ведение многоуровневой военно-гуманитарной подготовки специалистов для всех видов и родов войск Вооруженных сил, силовых структур и ведомств Российской Федерации. После завершения мероприятия для зрителей выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и творческие коллективы Военного университета.

23:12 20.02.2021 Накануне Дня защитника Отечества в Центральном музее Военно-воздушных сил в подмосковном Монино (филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ) открылась новая экспозиция, где собраны раритеты истории, науки и техники — винты легендарных самолётов отечественного и зарубежного производства. Основу новой экспозиции ЦМВВС «Воздушные винты» составляют 27 винтов отечественного и зарубежного производства, которые пополнили коллекцию музея за последние 60 лет. Все винты прошли необходимый цикл реставрационных и восстановительных работ. Нынешние экспонаты музея ранее устанавливались на самолётах эпохи зарождения и становления авиации в России и за рубежом. Среди них особого внимания заслуживают раритетный четырёхлопастной винт, спроектированный профессором Н. Жуковским, винты для первого советского массового самолёта Поликарпова Р-1, истребителей И-5 (конструкторы Д. Григорович и Н. Поликарпов) и С-16 (И. Сикорского), учебно-тренировочных Ут-2 и По-2 (У-2) и для других машин. Среди зарубежных образцов интересен польский двухлопастной винт WARSHAWA. W. SZOMANSKI, созданный в конце 1920-х годов. Редкими экземплярами являются и американский металлический винт CURTISS-REED, произведённый в конце 1920-х годов, а также германский двухлопастной металлический винт фиксированного шага фирмы JUNKERS. Новая экспозиция доступна для широкой публики по входному билету в музей. 23 февраля, в День Защитника Отечества, состоится день открытых дверей, а это значит, что вход будет бесплатным. Минобороны России

23:12 20.02.2021 Су-57 [(cc) Dmitry Zherdin]

23:15 20.02.2021 По словам начальника Центрального музея ВВС Александра Зарубецкого, «новая экспозиция, в которой соединяется история авиации и современных технологий, может стать катализатором развития научно-технического творчества подрастающего поколения, поможет заинтересовать молодых россиян конструированием, полётом, авиацией, космосом». По мнению заместителя начальника департамента культуры Минобороны РФ Рамазана Колоева, «посетители, особенно любящие технику, её историю и, конечно же, авиацию, получат большое удовольствие от новой экспозиции». Высокую оценку впервые экспонируемой коллекции музея дали авиаторы — генерал-лейтенант Юрий Клишин и председатель Совета ветеранов ВВС генерал-майор Алексей Серажим. «Отрадно видеть, что даже в непростых условиях музей живёт и развивается. В нём ведут научную и экспозиционную работу, открывают новые выставки», — отметил Алексей Серажим.

23:17 20.02.2021 Ту-160 [mil.ru]

23:19 20.02.2021 Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) имени маршала артиллерии В.М. Михалкина украсит вечернее небо Москвы в цвета государственного флага страны. Дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ и специальным пусковым комплексом для производства салютов «Триколор», которые будут размещены на трех точках: Лужнецкая набережная, Поклонная гора, парк ВДНХ, сообщает Минобороны РФ. Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд. Легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 года произведут 30 праздничных залпов в Москве.

23:22 20.02.2021 В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического (РВСН) имени Петра Великого в подмосковном Серпухове состоялся очередной выпуск прапорщиков. В этом году более 20 специалистов завершили подготовку среднего профессионального образования, сообщает Минобороны России. В торжественной обстановке им были вручены дипломы и нагрудные знаки об окончании военного учебного заведения. Выпускники успешно сдали аттестационные экзамены и продолжат службу в воинских частях и соединениях РВСН. В завершение церемонии прапорщики попрощались с Боевым знаменем филиала академии и отдали дань уважения родному учебному заведению, пройдя торжественным маршем по строевому плацу. Справочно: Молодые специалисты прошли подготовку по трем направлениям: специалисты связи, специалисты в области энергоснабжения, специалисты в области информационной безопасности. Первый набор был проведен в 2013 году.

23:24 20.02.2021 Пётр Великий и Маршал Устинов [mil.ru]

23:30 20.02.2021 Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и представители Общественного совета при Минобороны России посетили Новосибирское высшее военное командное училище и принял участие в торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества. Перед этим замглавы военного ведомства возложил цветы к мемориалу, посвящённому Героям Отечества. «Эта дата очень важна. Мы чтим память павших, погибших воинов, благодаря которым мы с вами живем в мире и в добром соседстве на нашей прекрасной земле. Мы никогда не должны забывать эту дату и никому не должны позволять переписать историю», — сказал Александр Фомин. Замминистра обороны также отметил, что Новосибирское высшее военное командное училище является кузницей настоящих профессионалов, и его выпускники всегда проявляли честь, доблесть, мужество и отвагу. Генерал-полковник Александр Фомин подчеркнул, что 28 выпускников учебного заведения получили звания Героев Советского Союза и Героев России, 18 из них — посмертно. Замглавы военного ведомства вручил государственные и ведомственные награды личному составу училища.

23:31 20.02.2021 В ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра обороны России Александр Фомин также проверил подготовку курсантов к Армейским международным играм. На полигоне Кольцово будущие офицеры продемонстрировали навыки в преодолении препятствий «Тропа разведчиков» и армейской тактической стрельбе, а также отработали нормативы зачетного упражнения по вождению боевых машин пехоты БМП-2 в рамках подготовки ко всеармейскому этапу конкурсов «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж» и «Саянский марш».

23:33 20.02.2021 Полевые пункты управления на СКШУ армии РФ [mil.ru]

00:21 21.02.2021 «Каждый четвертый нижегородец считает службу в армии школой жизни, которую должен пройти каждый мужчина». Об этом: Нападение на Россию стало более вероятным — соцопрос в Нижнем Новгороде

03:39 21.02.2021 На главной базе Северного флота (СФ) ВМФ России в городе Североморске 20 февраля был торжественно открыт памятный знак, посвящённый флотским спасателям. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ. Читайте подробнее: Памятный знак спасателям Северного флота ВМФ РФ установили в Североморске

05:59 21.02.2021 В Центральном музее Военно-воздушных сил (ЦМВВС) в подмосковном Монино 20 февраля открылась новая экспозиция, где посетителям представили уникальные исторические раритеты науки и техники — винты легендарных самолётов отечественного и иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте подробнее: В Центральном музее ВВС в Монино открылась новая экспозиция

07:24 21.02.2021 В Главном командовании Сухопутных войск ВС России в Москве 20 февраля состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск на сайте Минобороны РФ. Подробности в материале: В Главном командовании Сухопутных войск прошло торжественное собрание

09:55 21.02.2021 Уникальный заезд экипажей, состоящих полностью из чемпионов по танковому биатлону 2018−2020 годов, состоялся в честь Дня защитника Отечества в общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ. Читайте также: В Бурятии состоялся уникальный заезд чемпионов танкового биатлона

11:34 21.02.2021 Поздравительные плакаты ко Дню защитника Отечества с изображением американской военной техники заметили в школе №54 Брянска. Красочные постеры были приобретены в обычном магазине, сообщает пресс-служба городской администрации. Подробности в материале: В брянской школе вывесили плакаты с американским танком

12:49 21.02.2021 Курганскому школьнику накануне Дня защитника Отечества вручили медаль «За проявленное мужество». Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки. Девятиклассник Сухоборской школы Щучанского района Александр Руденко летом 2020 года вместе с друзьями помог остановить пожар в одном из жилых домов, заливая огонь водой вплоть до приезда пожарных. Читайте также: Курганский школьник получил медаль за проявленное мужество

12:49 21.02.2021 Фото пресс-службы департамента образования и науки Курганской области.

15:53 21.02.2021 Ко Дню защитника Отечества Красноярскстат опубликовал портрет среднестатистического мужчины Красноярского края. На 1 января 2020 года в регионе проживало 1338,4 тысячи мужчин (46,7% общей численности населения края), в том числе в трудоспособном возрасте — 64%, моложе и старше трудоспособного возраста — 22% и 14% соответственно.

17:00 21.02.2021 Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне Дня защитника Отечества вручил юным тюменцам награды за мужественные поступки. Среди награждённых 11-летний Виталий Кутенких, который спас из огня пятилетнюю сестру. Дмитрий Горбунов и Денис Виноградов вытащили женщину из пожара, который возник из-за взрыва газа в доме. Одиннадцатиклассники Юрий Прегаев, Владимир Изюмин, Александр Гурьев из пожара вывели бабушку. Восьмиклассница Екатерина Лутовинина спасла двух тонувших мужчин. Об этом: Юных тюменцев наградили знаком отличия «За мужественный поступок»

08:27 22.02.2021 Призыв в Армию [mil.ru]

08:33 22.02.2021 23 февраля в России отпразднуют День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 годы — День Советской армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества и является днем воинской славы России, напомнили в Новосибирскстате.

14:17 22.02.2021 Цветы к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы города воинской доблести Киров возложил в канун Дня защитника Отечества губернатор Калужской области Владислав Шапша. Собравшие горожане почтили Минутой молчания память всех земляков, павших в годы Великой Отечественной войны. Подробности в материале: В калужском Кирове возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

14:53 22.02.2021 Зрители в России считают «самым мужским» фильмом картину Владимира Рогова 1971 года «Офицеры». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом «Синема». Следующие четыре строчки рейтинга заняли иностранные фильмы «Крепкий орешек», «Неудержимые», «Терминатор» и «Бойцовский клуб». Также большое количество голосов набрал фильм «Гран Торино» и сериал «Бригада».

17:08 22.02.2021 ВКС РФ [mil.ru]

19:24 22.02.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в церемонии открытия посвященных Дню защитника Отечества соревнований по мотокроссу, которые состоялись в Рузаевском районе. В соревнованиях, которые проходят второй год подряд, принимают участие спортсмены из Самарской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской областей, а также Мордовии. Читайте подробнее: В Мордовии ко Дню защитника Отечества прошёл мотокросс

01:24 23.02.2021 Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днём защитника Отечества и отметил, что этот праздник символизирует мужество и преданность Родине и отмечается гражданами России с гордостью. Читайте также: Владимир Путин поздравил сограждан с Днём защитника Отечества

08:58 23.02.2021 Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили своих соотечественников с праздником и пожелали всем мирного неба, здоровья, счастья и уверенности в будущем. Читайте подробнее: Российские космонавты поздравили мужчин с праздником с борта МКС

09:21 23.02.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днём защитника Отечества. «Патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров. Они надежно защищают мирную жизнь граждан России», — цитирует Володина сайт Госдумы. Парламентарий пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго.

09:35 23.02.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. Подробности в материале: Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества

10:32 23.02.2021 Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем поздравлении отметил важность опыта ветеранов в воспитании молодых патриотов: «Жители Поморья помнят и глубоко чтят подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость Отчизны. Эту традицию, любовь к Отечеству, умение беззаветно служить Родине мы должны передать нашим детям, молодежи — тем, кому еще предстоит стать достойными защитниками страны. В этом ответственном деле очень важны знания и опыт ветеранов вооруженных сил. Самые тёплые пожелания — здоровья, бодрости духа и долголетия — ветеранам Великой Отечественной, воинам, с честью выполнившим свой интернациональный долг», — заявил глава региона.

10:41 23.02.2021 Глава Коми Владимир Уйба поздравил защитников Отечества с праздником и отметил их роль в патриотическом воспитании молодежи. «Родину защищать — это не просто работа, это честь, призвание и самопожертвование. Подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, героизм участников локальных войн и горячих точек являются достойным примером для молодежи, ярко и наглядно показывают, что такое любовь к Родине. Это готовность в любой момент встать на ее защиту […] Я хочу поблагодарить всех ветеранов […] за тот важнейший труд и вклад, который вы вносите в патриотическое воспитание молодежи», — заявил глава республики.

11:36 23.02.2021 Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции поздравили с Днём защитника Отечества всех сограждан, имеющих отношение к воинской службе. Об этом: Космонавты поздравили с Днём защитника Отечества с борта МКС

12:02 23.02.2021 Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила с Днем защитника Отечества: «Дорогие друзья! 23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Эта дата давно стала символом мужества, самоотверженности, отваги и патриотизма, олицетворением неразрывной связи поколений, преемственности доблестных воинских обычаев. Традиция чествовать защитников Родины имеет в нашей стране многовековую историю. Воины всегда пользовались особым почетом и уважением, а военные профессии считались одними из самых престижных и благородных. Сегодня мы с глубокой признательностью вспоминаем бессмертный подвиг наших солдат, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения ветеранам. Наша искренняя благодарность тем, кто в настоящее время обеспечивает обороноспособность, безопасность и единство Отчизны — военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, участникам локальных военных действий, миротворческих операций, кто борется с международным терроризмом, отстаивает национальные интересы государства, работает на оборонных предприятиях, трудится на благо страны. Желаю всем новых достижений, крепкого здоровья, мира и всего самого доброго! С праздником!»

12:27 23.02.2021 60-летний юбилей отмечает 23 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз. На своей странице в социальной сети глава региона принимает пожелания и, в свою очередь, поздравляет всех с Днём защитника Отечества. Подробности в материале: Губернатор Брянской области отмечает юбилей

12:29 23.02.2021 Фотографию времён службы в армии опубликовал 23 февраля на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Он поздравил защитников Отечества с праздником и рассказал, что значит для него этот день. Об этом: Врио белгородского губернатора показал своё армейское фото

12:38 23.02.2021 Парад [government.ru]

12:45 23.02.2021 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин присоединился к всероссийской акции «Защитим память героев». Читайте подробнее: Тамбовский губернатор почтил память героев войны у «Стены памяти»

13:02 23.02.2021 В Пскове в День защитника Отечества у монумента в честь первых побед Красной армии состоялся парад войск Псковского гарнизона. С приветственным словом на торжественном мероприятии выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В торжественном марше прошли военнослужащие, учащиеся академии УФСИН, воспитанники военно-патриотического центра «Патриот».

13:14 23.02.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Об этом: Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

13:38 23.02.2021 В День защитника Отечества на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге состоялась церемония возложения цветов в рамках акции «Единой России» «Защитим память героев». «Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому сегодня в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму. Лучшим ответом на те заявления, которые мы, к сожалению, слышим последнее время все чаще и чаще, являются тысячи и тысячи гвоздик, цветов, которые сегодня лягут на захоронения наших солдат», — сказал в ходе церемонии секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Единая Россия» проводит акцию «Защитим память героев» по всей стране вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы», «Волонтерской Ротой Боевого Братства». Все желающие могут возложить цветы к захоронениям, братским могилам и мемориалам Великой Отечественной войны в знак единства с поколением победителей.

13:42 23.02.2021 Акция на Пискаревском кладбище. Фото: «Единая Россия»

13:57 23.02.2021 В Берлине сегодня, 23 февраля, состоялось традиционное возложение венков к советскому военному мемориалу в берлинском парке Тиргартен рядом с Бранденбургскими воротами в честь Дня защитника Отечества. Об этом: В Берлине в честь Дня защитника Отечества возложили венки

16:38 23.02.2021 Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира, который составил американский журнал The National Interest. Читайте подробнее: National Interest включил армию России в пятёрку мощнейших в мире

17:03 23.02.2021 Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём защитника Отечества, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Об этом: Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём защитника Отечества

19:58 23.02.2021 Видеопоздравление, в котором президент России Владимир Путин выступил и поздравил с Днём защитника Отечества всех граждан страны, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 23 февраля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети отреагировали на поздравление Путина с Днём защитника Отечества

20:31 23.02.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко с Днём защитника Отечества. Об этом 23 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: Лавров поздравил ветерана войны Игната Артёменко с Днём защитника Отечества

21:20 23.02.2021 В Москве сегодня, 23 февраля, прошёл совместный митинг КПРФ и Левого фронта, посвященный Дню защитника Отечества, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Москве прошёл митинг КПРФ и Левого фронта в честь Дня защитника Отечества

21:46 23.02.2021 Сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, провели праздничный салют в Волгограде, сообщает пресс-служба ЮВО 23 февраля. Артиллеристы для звукового сопровождения салютных установок 2А85 синхронно выполнили выстрелы холостыми боеприпасами из 12 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Жители и гости города увидели 500 фейерверков различных типов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый). Разрывы фейерверочных зарядов осуществлялись на высоте до 200 м. Салют был озвучен 30 залпами с темпом в 30 сек. Всего для обеспечения праздничного салюта привлечено около 50 военнослужащих ЮВО и задействовано 12 пушек.

21:48 23.02.2021 Более 1200 участников торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, посетили 23 февраля тематическую экспозицию Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021», развернутую в Центральном академическом театре Российской Армии, сообщает Минобороны РФ. В ходе работы выставки были представлены информационные материалы о развитии форума, основных его результатах и показателях в период с 2015 года по настоящее время, а также об особенностях и условиях участия в форуме «АРМИЯ» в 2021 году. В рамках презентации 150 человек зарегистрировались в качестве участников предстоящего в августе мероприятия. Традиционно форум «АРМИЯ-2021» будет проходить в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме «Кубинка», а также в военных округах и на Северном флоте. При этом в формировании структуры форума ожидается ряд изменений. В 2021 году программа мероприятий будет выстраиваться с акцентом на научно-деловую повестку, которая распределена по четырем тематическим группам: военное искусство и строительство Вооруженных Сил России; вооружение и военная техника и технологии искусственного интеллекта; воинское воспитание и обучение; военная экономика и военное право. Исходя из ключевых направлений научно-деловой программы, будет сформирована статическая экспозиция перспективных образцов ВВСТ и технологий. Наиболее интересные из них будут продемонстрированы в рамках динамических программ на суше, воде и в воздухе. Дополнительно планируется ряд мероприятий под эгидой объявленного президентом Российской Федерации Года науки и технологий.

21:48 23.02.2021 ЖРК «Молодец» [Иван Шилов © ИА REGNUM]

21:48 23.02.2021 Справочно: Седьмой Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 22 по 28 августа 2021 года. Официальным представителем организатора форума «АРМИЯ» является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

21:50 23.02.2021 Артисты Центрального Дома Российской Армии провели пять концертов для военнослужащих Московского территориального гарнизона и гражданского персонала Минобороны России. Концерты артистов ЦДРА по случаю празднования Дня защитника Отечества состоялись в 32-ом центральном военно-морском клиническом госпитале, в 100-ом отдельном полку обеспечения, в 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, в филиале № 5 ФГБУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко», в 1-ом отдельном стрелковом Семеновском полку. Для защитников Отечества артисты центрального военного учреждения культуры подготовили ряд новых и ярких концертных программ, в которые вошли легендарные произведения патриотического характера, по-настоящему народные и любимые хиты советской и российской эстрады, авторские композиции и нестареющие мелодии мировой классики.

21:50 23.02.2021 Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, прошёл в Центральном академическом театре Российской армии с соблюдением необходимых мер безопасности по COVID-19, сообщает Минобороны РФ 23 февраля. Перед началом концерта в зале прозвучало поздравление президента России, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина. На торжественном вечере присутствовали представители руководства Министерства обороны Российской Федерации Для ветеранов, действующих военнослужащих всех видов, родов войск Вооружённых Сил РФ, военных округов, а также учащихся военных вузов и воспитанников довузовских образовательных организаций с праздничной концертной программой выступили лучшие театральные, хореографические и вокальные коллективы страны, популярные российские исполнители. Все участники концертной программы — артисты, творческие коллективы и гости заблаговременно прошли иммунопрофилактику, либо уже имеют высокий титр сформировавшихся антител». Кроме того, перед допуском в театр организованы мероприятия тотального барьерного контроля прибывающих гостей и участников, включая термометрию, визуальный осмотр медиками и посты для проведения экспресс-тестирования.

21:51 23.02.2021 Су-24 [Иван Шилов © ИА REGNUM]

21:54 23.02.2021 В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в составе военного оркестра поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества. Они побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны — Кутарбы Бориса Кашишовича, 1923 года рождения, и Артюха Филиппа Ивановича, 1923 года рождения, где организовали уличные выездные концерты. Военные музыканты исполнили для ветеранов музыкальные композиции и песни военных лет «День Победы», «Катюша» и другие. Также от лица командования базы ветеранам были собраны и переданы именные подарки от военнослужащих, сообщает пресс-служба ЮВО. «Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, но и в другие даты, например, в День защитника Отечества, как сегодня. Поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью», — отметил временно исполняющий обязанности командир российской военной базы полковник Владимир Рогалев. Во время чаепития военнослужащие пожелали ветеранам войны крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки — цветы, торт, продуктовые наборы, памятную открытку и рисунок с пожеланиями и поздравлениями от детей Юнармейского отряда военной базы. В беседе с военнослужащими ветераны войны поделились своими воспоминаниями о тяжелом военном времени. Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

21:55 23.02.2021 Справочно: Всего на территории Республики Абхазии проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тыс. жителей Абхазии. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полей сражениий, 22 человека стали Героями Советского Союза.

00:08 В Ростове-на-Дону в торжественной обстановке вручили боевой орден Красной Звезды ветерану Великой Отечественной войны 97-летнему Андрею Григорьевичу Чирецу. Читайте также: В Ростове-на-Дону орден Красной Звезды нашёл героя спустя 76 лет

00:13 Губернатор Ростовской области Василий Голубев возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам», почтив память павших бойцов. На своей странице в Instagram глава региона поздравил защитников Отечества. Подробности в материале: Ростовский губернатор почтил память героев войны у Вечного огня

00:20 Поздравляя всех причастных с Днём защитника Отечества, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков выразил благодарность медикам, оказавшимся на передовой битвы с пандемией. Читайте подробнее: Глава Калмыкии: «Понятие «защитник Отечества» не зависит от пола»

05:26 В Новосибирске артиллеристы общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) поздно вечером накануне, 23 февраля, устроили праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Представление прошло на Михайловской набережной реки Обь. Оно длилось около 20 минут. Об этом: Новосибирские артиллеристы за 20 минут выпустили около 700 фейерверков

05:36 В Челябинской области ветеран Абрам Каплан удостоился государственной награды «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации». Её вручил ему губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона. Абрам Каплан стал первым жителем региона, получившим эту награду. В качестве пожарного он прошёл весь путь — от рядового до руководителя. После 40 лет работы на передовой он перешёл на работу методистом, на Пожарно-техническую выставку Челябинской области, и трудится там уже 34 года. Об этом: На Урале ветеран работает в пожарной охране уже 74 года

06:14 ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» [mil.ru].

06:35 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов накануне побывал в гостях в Читинском суворовском военном училище МВД России, где вместе с курсантами записал видеопоздравление с Днем защитника Отечества. В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие друзья! Отрадно, что выбор человеком главной ценности в нашем народе — защищать Родину, защищать свою малую родину, семью, народ — осуществляется в самом юном возрасте, и каждый из нас принимает для себя решение. В большинстве случаев в нашем народе всегда беззаветно служили этому долгу, всегда самым серьезным образом относились к этой святой обязанности. Мы находимся в Читинском суворовском училище, где ребята с юных лет выбрали для себя эту очень важную ценность и решили посвятить свою жизнь защите Отечества. Вместе с читинскими суворовцами поздравляем вас с Днем защитника Отечества».

06:38 Праздничный концерт для забайкальских военнослужащих прошел в краевой филармонии. Правительство Забайкальского края представлял заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев. «От имени губернатора поздравляю наших дорогих ветеранов и всех тех, кто сегодня стоит в строю и хранит страну, защищает наших граждан. Сейчас Россия получает новые вызовы, в современных условиях вооруженные силы — оплот, основа существования страны, наша защита», — сказал вице-премьер. В мероприятии приняли участие военнослужащие штаба общевойскового объединения, соединений и воинских частей Читинского гарнизона, ветеранов военной службы, юнармейцев, а также представителей краевых органов управления. Торжественное собрание стартовало с выноса государственного флага и боевых знамен. Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием военного оркестра и забайкальских творческих коллективов.

06:43 В День защитника Отечества в Уссурийске Приморского края развернули копию Знамени Победы площадью 200 кв. метров. Читайте подробнее: В Приморье развернули огромную копию Знамени Победы

06:55 В Ульяновске прошёл второй открытый городской фестиваль солдатской песни и стихов о войне «Память сердца». Его участниками стали вокальные коллективы и ансамбли, авторы-исполнители, солисты, студенты, творческие коллективы, сотрудники предприятий и организаций.

06:59 В Ульяновской области продолжается реализация мероприятий, приуроченных к присвоению Ульяновску статуса «Город трудовой доблести». Подробности в материале: В Ульяновске появятся аллея героев и музей трудовой доблести

07:02 В День защитника Отечества в сквере-мемориале «Журавли над Ильменем» в Якутске прошла торжественная церемония возложения цветов, посвященная 78-летию со дня гибели воинов-якутян при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны. Об этом: В Якутске на мемориале «Журавли над Ильменем» почтили память воинов

07:33 БМ-21 «Град» [mil.ru].

07:54 В преддверии празднования Дня защитника Отечества учащиеся МБОУ СОШ № 10 Читы вместе с депутатом городской думы Людмилой Машталер побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Кузьменко и его жены, труженицы тыла Лидии Васильевны. Ребята подарили ветеранам памятные подарки, прочли стихи, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, выразили благодарность за их подвиги во имя мира на земле, а затем долго и внимательно, затаив дыхание, слушали их рассказы о войне, семейной жизни (супруги прожили вместе 70 лет). Цитата телеграм-канала мэрии Читы.

08:07 В Чувашии активисты общероссийского народного фронта совместно с Российским движением школьников и сотрудниками Чувашского национального музея организовали для школьников урок «От сабли до автомата» в Музее воинской славы. Мероприятие состоялось в рамках акции «В армию на денек».

08:09 По многолетней традиции 23 февраля, в День защитника Отечества, сотрудники МВД России отдают почести всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В этот день в Москве делегация МВД России возложила венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и образовательных организаций МВД России. Полицейские почтили минутой молчания память героев, которые отдали свои жизни во имя мира и независимости нашей Родины. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула. Цитата МВД РФ.

08:09 Акция «В армию на денек» в Чувашии. Фото: onf.ru

09:22 В Югре корпоратив в музее в честь Дня защитников Отечества завершился убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. Об этом: В Югре чествование мужчин на корпоративе в музее завершилось убийством

09:27 Командование российского соединения в Таджикистане поздравило ветеранов 201-й военной базы с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. На мемориальном комплексе Героев состоялся торжественный митинг, в ходе которого приглашенных гостей наградили памятными подарками. Вместе с военнослужащими ветераны возложили к вечному огню красные гвоздики и почтили минутой молчания павших товарищей. Отдавая дань уважения к старшему поколению и чествуя ветеранов, военнослужащие прошли на алле славы торжественным маршем. Также в этот день на территории части была развернута выставка современного вооружения и техники, где были представлены образцы стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств связи, экипировки. А тех защитников Отечества, кто не имел возможности по состоянию здоровья присутствовать на празднике, военнослужащие поздравили цветами и музыкальными подарками индивидуально, придя к ним домой. Во дворе дома, где проживает 80-летний ветеран соединения полковник запаса Юлдаш Халиков, музыканты военного оркестра исполнили его любимые композиции.

09:29 По случаю Дня защитника Отечества на Мемориале боевой и трудовой славы в Чите состоялся торжественный митинг. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил забайкальцев и возложил цветы к Вечному огню в знак уважения и памяти павших в боях. Об этом: В Чите Дню защитника Отечества посвятили торжественный митинг

09:31 На Камчатке на учебно-тренировочном комплексе «Радыгино» проводится сбор зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В ходе сбора военнослужащие соединений и воинских частей Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) под руководством инструкторов проходят курс теоретической и практической подготовки. Зенитчики изучат приемы и правила стрельбы из ПЗРК «Стрела» и «Игла» для прикрытия от низколетящих воздушных целей колонн на марше, во время погрузки, развертывания техники на позициях. Также в полевых условиях военнослужащие отработают навыки действий с оружием в различных условиях обстановки, оборудованию огневых позиций, наблюдению, разведке и классификации целей. Стрелки получат навыки ведения огня из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» по воздушным целям. В сборах задействовано более 60 военнослужащих частей и соединений ОКВС.

09:32 Солдаты России [Иван Шилов © ИА REGNUM] (1)

09:34 В День защитника Отечества один из самых секретных объектов Космических войск ВКС распахнул свои двери для детей военнослужащих. Около 500 членов семей военнослужащих 15 армии Воздушно-космических сил посетили Центр управления объединения особого назначения, осуществляющий руководство дежурными силами систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и наземного автоматизированного комплекса управления российской орбитальной группировкой. Командующий объединением генерал-лейтенант Андрей Вышинский рассказал женам и детям военнослужащих о важности и специфике работы, которую ежедневно выполняют офицеры Центра управления. В честь Дня защитника Отечества для военнослужащих Центра управления их дети представили тематические рисунки и поделки. В рамках праздничных мероприятий офицеры организовали для детей спортивные конкурсы и эстафеты. Завершился день открытых дверей для юных защитников Отечества праздничным чаепитием.

09:36 Праздничным салютом отметили День защитника Отечества тульские десантники.23 февраля артиллерийские подразделения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, на территории набережной города-героя Тулы, произвели 30 залпов из 12 пушек ЗИС-5, подарив гостям и жителям города-героя праздничный салют. По сигналу одновременно 12 пушек делали залп за залпом, демонстрируя слаженные действия расчетов десантников-артиллеристов. Небо над оружейной столицей нашей Родины окрасилось в различные цвета, оставляя на реке Упе блики от взрывающихся салютных зарядов. Всего в производстве салюта было задействовано более 100 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники артиллерийских подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, сообщает Минобороны РФ.

09:37 Солдаты России [Иван Шилов © ИА REGNUM] (3)

09:39 По случаю Дня защитника Отечества заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев поделился своими воспоминаниями в эфире ГТРК-Чита. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона. «Служить я, наверное, начал с моим отцом, когда он был заместителем командира полка в нашем 212-ом окружном учебном центре (тогда 49-ая учебная танковая дивизия). Был там на днях, рассказывал, как первый раз сюда пришел в клуб в ОУЦе еще дошкольником на ёлку. Помню Деда Мороза в кирзовых сапогах, не знаю, почему валенки не нашли, но это осталось в памяти», — рассказал Андрей Гурулев. Подробности в материале: Замгубернатора Забайкалья вспомнил Деда Мороза в кирзовых сапогах

10:25 Мероприятия к седьмой годовщине начала Русской весны, а также ко Дню защитника Отечества прошли в Севастополе 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Подробности в материале: Севастополь отметил седьмую годовщину начала Русской весны

10:56 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил всех жителей региона с Днём защитника Отечества. В его обращении, в частности, говорится: «Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 23 февраля — знаменательная дата для всей страны, праздник мужества, доблести и героизма. В этот день мы отмечаем заслуги российских воинов, чьи подвиги навсегда останутся для нас примером отваги, патриотизма и любви к своей земле. Мы чествуем тех, кто создавал и укреплял Вооруженные Силы, кто сегодня достойно выполняет свой служебный долг, защищает интересы государства. Для настоящего мужчины нет дела благороднее и справедливее, чем защита интересов Отечества. Мы по праву гордимся Российской армией — наследницей героических ратных традиций, которые передаются из поколения в поколение. Воины-сибиряки не раз ценой жизни доказывали, что они свято выполняют заветы ветеранов, всегда и во всем служат примером воинского мастерства, отваги и чести. Сегодня в Иркутской области многое делается для укрепления престижа военной службы, патриотического воспитания подрастающего поколения и допризывной молодёжи, развития оборонной промышленности». Пресс-служба правительства Иркутской области.

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12:00 Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО произвёл праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества в Москве. Цитата канала oficery.

12:29 Портрет Николая Шугарова во всю стену появился ко Дню защитника Отечества в областной клинической больнице Рязани. Врач, прошедший Великую Отечественную войну, развивал в ОКБ направление травматологии и ортопедии, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Об этом: В областной больнице Рязани разместили граффити с врачом-фронтовиком

12:43 В Кремле пообещали довести до сведения президента РФ Владимира Путина обеспокоенность со стороны СМИ о его здоровье в связи с отсутствием головного убора во время церемонии возложения венков 23 февраля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье», — сказал Песков. Читайте также: Песков объяснил отсутствие шапки у Путина в сильный мороз

13:23 Открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось в Тверском суворовском военном училище 23 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Игорь Руденя, заместитель председателя Правительства РФ, Герой России, выпускник училища Юрий Борисов, советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-майор Александр Максимцев. Читайте также: В Тверском суворовском училище открыли современный ФОК

13:44 Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян 23 февраля принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Участники торжественной церемонии возложили цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу полным кавалерам Ордена Славы и гражданам, удостоенным высшей степени отличия — звания «Герой Советского Союза», а также к пантеону с именами погибших воинов. Цитата ГУ МВД РФ по региону.

13:48 Иркутская область. Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД) из числа учеников средней общеобразовательной школы № 2 города Свирска подготовили поздравления сотрудникам отдела полиции, дислоцируемом в их городе, а также инспектором ГИМС МЧС России по Иркутской области. Ребята своими руками изготовили красочные открытки с искренними пожеланиями и вручили их гостям. Мужчины в форме, в свою очередь, поздравили мальчишек, назвав их будущими защитниками Отечества, и вручили памятные подарки. Цитата с сайта ГУ МВД РФ по региону.

13:54 Накануне Дня защитника Отечества руководители подразделений УМВД России по Забайкальскому краю сразились в стрельбе из пистолета Макарова. Как сообщает пресс-служба ведомства, в служебно-прикладном виде спорта сразились около 30 сотрудников полиции. Участникам соревнования предстояло набрать как можно больше очков, стреляя по неподвижной мишени с расстояния в 25 метров. В результате среди мужчин победу одержал начальник Информационного центра УМВД России по Забайкальскому краю Евгений Афонин. Полковник внутренней службы набрал 90 баллов. Среди женщин первое место завоевала начальник пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю Лариса Иванова, выбив 74 очка.

14:51 Самоходное орудие «Гиацинт-С» [mil.ru].