Москва, , 10:41 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный рыбопитомнику «Озернинский», который оформлен в столице. Истцом в деле, которое пока к производству не принято, выступает налоговый орган, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ИФНС России №28 по Юго-Западному административному округу Москвы поступил в суд 19 февраля 2021 года. Сумма задолженности не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Рыбопитомник «Озернинский» было учреждено в октябре 2015 года. Учредителем в открытых источниках указано АО «Озернинский рыбопитомник», созданное одним из федеральных государственных агентств. Учредитель на сегодня — банкрот. Уставный капитал компании, к которой подала банкротный иск налоговая служба, составляет 12,904 млн рублей.