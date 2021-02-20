Баксан, , 10:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел пожар в пятиэтажном доме в городе Баксане. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадавший доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 19 февраля днем в жилом доме по улице Эльбрусской. Горела квартира на первом этаже. О погибшем известно, что ему было 60 лет. Пострадавшему — 62 года. Его доставили в больницу города Нальчика с признаками отравления продуктами горения.

Во время пожара из дома пришлось эвакуировать жильцов. Были выведены из здания 15 человек. В настоящее время устанавливают причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года при пожаре в многоэтажном доме в городе Нальчике погиб 40-летний мужчина.

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