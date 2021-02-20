Москва, , 10:41 — REGNUM В текущем году в России намечено 29 пусков ракет космического назначения. Об этом 20 февраля доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в ходе рабочей встречи.

«29 планируем ракет космического назначения», — сказал глава Роскосмоса.

Также он уточнил, что в минувшем году в РФ было проведено 17 пусков ракет космического назначения и еще семь пусков боевых ракетных комплексов.

Кроме того, он отметил, что возглавляемая им корпорация в 2020 году смогла в полной мере исполнить гособоронзаказ и указал, что выручка Роскосмоса в минувшем году осталась на уровне 2019 года, однако в два раза увеличилась по программам диверсификации.

«В целом мы по выручке на уровне прошлого года, но у нас резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза у нас выросла, до 12 млрд рублей», — заявил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в шутливой форме отреагировал на посадку аппарата Национального управления по аэронавтике и Космосу США (NASA) на Марс.