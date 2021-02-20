Барнаул, , 10:39 — REGNUM В Новоалтайский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу отправлено уголовное дело в отношении двух иностранных граждан (1997 г.р. и 1999 г. р), в роли наркокурьеров прибывших регион из Московской области. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСБ России.

На Алтай иностранцы прибыли в ноябре 2020 года. Здесь, в соответствии с инструкциями, получаемыми в мессенджере от неустановленного лица, они должны были изъять из «закладки» партию наркотического средства и отвезти её в Новосибирскую область для последующего распространения.

По данным следователей, тайник с наркотиком в итоге был оборудован на территории Первомайского района Алтайского края. После того, как обвиняемые изъяли «товар», их с поличным задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. В рюкзаке одного из иностранцев в ходе личного досмотра были обнаружен сверток с наркотическим средством.

Проведенная экспертиза показала, что партия представляет собой героиносодержащую смесь. Ее объем составил почти 500 граммов, что эквивалентно 1500 разовых доз.