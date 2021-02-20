Ялта, Крым, , 10:39 — REGNUM Многоквартирный деревянный дом сгорел в посёлке Парковом под Ялтой, об этом 20 февраля в соцсетях сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Ночью произошел пожар в 18-квартирном деревянном доме в пгт Парковом, Большая Ялта. Все люди расселены: два человека находятся в лагере «Смена», остальные у своих родственников», — написал глава Крыма.

Известно, что жертв нет, после пожара была госпитализирована одна женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

Аксёнов добавил, что властями принимаются все меры для оказания помощи жителям сгоревшего дома. В частности, пострадавшим будет выплачена материальная помощь. Причину возгорания устанавливают.