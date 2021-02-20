Пермь, , 10:38 — REGNUM В Прикамье задержаны двое мужчин — уроженцы Волгограда. Они подозреваются в обмане пенсионерок, которым продали искусственные шубы под видом натуральных, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, в Соликамске в полицию обратились две женщины 79 и 83 лет и заявили, что неизвестные продали им искусственные шубы вместо натуральных.

Обнаружить обман пожилым женщинам помогли родственники. Более детальный осмотр шуб показал, что они пошиты из искусственного меха, а не из меха норки, как утверждали уличные продавцы. Низкую стоимость товара торговцы объясняли тем, что это последние образцы с ярмарки и их нужно поскорее продать.

Пенсионерки купились на низкие цены и потратили свои сбережения. Одна женщина приобрела две шубы за 50 тысяч рублей, другая получила пенсию и тут же отдала 15 тысяч рублей за меховое изделие.

Задержанные мужчины раскаялись в содеянном и возместили пожилым жительницам Соликамска причинённый ущерб. По словам продавцов, шубы были приобретены в другом городе в пределах 6−8 тысяч рублей для получения прибыли на перепродаже.

В носящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. У фигурантов изъято шесть шуб разного размерного ряда.