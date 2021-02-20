Джакарта, , 10:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назвал год Быка годом силы для решения всех проблем, существующих в условиях нынешнего кризиса и пандемии, сообщает Antara.

Президент Индонезии поздравил всех граждан Китая по всей Индонезии с китайским Новым годом.

«Я поздравляю с вступлением в новый год Быка. Год, который должен быть полон сил, мужества, решимости и дисциплины», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии признал, что к концу 2021 года нелегко будет привить от коронавируса 182 млн жителей.

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