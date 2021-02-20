Пенза, , 10:42 — REGNUM В Пензе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается реконструкция Бакунинского моста. Работы на объекте в настоящее время выполнены на 80%. Об этом заявил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

С его слов, реконструкция мостового сооружения идет согласно утвержденного графика. После выполненных работ объект будет иметь три полосы движения по 3,75 метров, пешеходные связи и велодорожку. В перспективе возможно развитие до 4-х полос. Движение по Бакунинскому мосту планируют возобновить 1 сентября текущего года. Срок эксплуатации сооружения составит 50 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, Бакунинский мост через Суру, соединяющий две крупные части Пензы — микрорайон ГПЗ-24 и центр, полностью закрыли для движения 19 сентября 2019 года в связи с началом его реконструкции. Все работы запланировали завершить к сентябрю 2021 года, общая стоимость — около 930 млн рублей.

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