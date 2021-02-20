Москва, , 10:36 — REGNUM В праздничные выходные дни, с 21 по 23 февраля, Москва будет находиться под влиянием очередного южного циклона. Он принесет сильный мороз и снегопад, передают «Метеовести».

В воскресенье, 21 февраля, ожидается пасмурная погода, сильный туман; ночью −9… −11 °С, днем −6… −8 °С, ветер восточный. 22 февраля начнётся сильный снегопад, ночью −8… −10 °С, днем −11… −13 °С.

В День защитник Отечества ветер сменится на юго-восточный и на фоне высокого атмосферного давления (754−757 мм рт. ст) морозы усилится: ночью до −28… −32°С, днем до −20… −23 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 20 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой снег, гололедица.

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