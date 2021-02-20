Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии из муниципальной собственности передают участок по улице Гладкова площадью почти 1,6 тыс. кв. метров. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из муниципальной собственности Чебоксар безвозмездно передаётся в государственную собственность объект недвижимости и земельный участок, расположенные в городе по улице Гладкова, 23б.

В государственную собственность переходит здание котельной инфекционной больницы, построенное в 1967 году. Площадь составляет 317,7 кв. метров, балансовая стоимость оценена в 4 885 314 рублей, остаточная стоимость — в 998 486 рублей 62 копейки.

Вместе с котельной передаётся земельный участок площадью 1 597 кв. метров. Согласно публичной кадастровой карте, территория относится к землям населённых пунктов, разрешенное использование — для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Кадастровая стоимость составляет 2 937 777 рублей 32 копейки.

Отметим, что котельная расположена возле республиканского онкологического диспансера и детской инфекционной больницы.