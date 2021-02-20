Москва, , 10:34 — REGNUM Биткоин выглядит более перспективной валютой, чем бумажные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Сергей Володин. Так он прокомментировал высказывание предпринимателя Илона Маска, который назвал биткоин почти такой же «чушью», как и бумажные деньги, а вложения компании Tesla в данную криптовалюту счел безрассудными.

«Биткоин, с одной стороны, видится более перспективным, чем бумажные деньги. Но с другой стороны, с учетом ставки российского и ряда других ЦБ на развитие обращения цифровых валют, его будущее весьма туманно», — сказал Володин.

Как пояснил экономист, есть высокая вероятность, что регуляторы примут меры, ограничивающие обращение биткоина и других криптовалют. Таким образом, скорее можно говорить о больших перспективах цифровых валют и цифровых активов в целом, но перспективы самого биткоина вызывают немало сомнений.

«Для крупных промышленных гигантов инвестиции в активы с такой колоссальной волатильностью и без фактического обеспечения всегда можно считать делом достаточно безрассудным, — продолжил Володин. — Особенно для таких крупных гигантов, как «Тесла», которым с учетом их роста есть куда инвестировать свободные средства. Потеря средств на вложениях в биткоин для крупных компаний будет явно крайне негативным событием. Да и инвесторы могут очень неоднозначно оценить сам факт вложения средств в подобные инструменты. А это уже может сказаться на котировках компании».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Антонина Левашенко заявила, что вложение в биткоин — это правильный посыл крупных компаний.

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