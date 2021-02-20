Москва, , 10:34 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия заключили договор о первом этапе создания совместного производства автоматов Калашникова. Об этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил в опубликованном 20 февраля интервью газете «Коммерсантъ».

Контракт на реализацию первого этапа, пояснил Мантуров, подписали и российская, и саудовская стороны. После межгосударственных процедур согласования он вступит в силу.

Ранее генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов рассказал, что оружейный концерн готов работать с Абу-Даби над производством автоматов АК-103. Совместное производство утвердили в меморандуме от октября 2017 года, но работы задержались из-за пандемии коронавируса, пояснял Тарасов РБК.

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