Токио, , 10:30 — REGNUM Военнослужащий японских Сил самообороны погиб при падении учебно-тренировочного самолёта в ходе тренировочного полета на территории США. Об этом 20 февраля сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве обороны Японии.

Уточняется, что учебно-тренировочный самолет Т38 с военнослужащим Японии, находившимся в США на стажировке, и пилотом-инструктором американских ВВС на борту потерпел крушение при попытке приземлится в аэропорту Монтгомери в штате Алабама.

Также указывается, что на данный момент японской военное ведомство выясняет причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) на грузовой автомобиль упал одномоторный самолёт.