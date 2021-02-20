Москва, , 10:28 — REGNUM 2020 год для «Роскосмоса» завершился сравнительно благополучно. Об этом 20 февраля заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«В принципе год мы закончили неплохо, второй год подряд безаварийно, такого не было у нас с 1993 года», — заявил Рогозин.

«Это, конечно, хороший знак — я надеюсь, мы выдержим эту линию дальше — знак того, что повысилась дисциплина в целом в отрасли и надёжность самой ракетно-космической техники», — указал он.

По его словам, «Роскосмос» выполнил 17 пусков ракет космического назначения, а министерство обороны провело семь пусков боевых ракетных комплексов. В результате все 24 пуска прошли успешно.