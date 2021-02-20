Сеул, , 10:28 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у военнослужащего на авиабазе в Осане, который ранее контактировал с инфицированным. В настоящее время заражённый коронавирусом изолирован.

Общее число число случаев, подтверждённых на американских база в Южной Корее, увеличилось до 738.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 466 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 86 574.

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