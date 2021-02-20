Ирвайн, США, , 10:27 — REGNUM В рамках онлайн-выставки Blizzcon 2021 состоялся анонс WoW Classic: Burning Crusade. Трейлер проекта был опубликован 20 февраля.

В течение 2021 года актуальная версия WoW: Classic обновится до дополнения Burning Crusade. Однако желающие смогут продолжить играть в «Классику» на отдельном сервере.

Напомним, Blizzcon 2021 — это онлайн-выставка, на которой студия Blizzard Entertainment рассказывает о своих новинках. На ней уже анонсировали ремастер-версию Diablo II, нового персонажа для Diablo IV и дополнение для Hearthstone.

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