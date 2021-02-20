Киев, , 10:30 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 6295 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 2225 человек, 73 пациента скончались от COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения выявили в Ивано-Франковской и Винницкой областях — 738 и 554 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 299 967 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, из них 25 045 случаев — со смертельным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 6531 новый случай заражения коронавирусом, а также зафиксировали 120 смертей от последствий COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Дмитрий Скворцов констатировал, что властям Украины не удалось купить вакцину от COVID-19, а от производства и использования российской вакцины они отказались по политическим мотивам.

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