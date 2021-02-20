Иркутск, , 10:26 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на 1 февраля 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий) составила 23,2 млн рублей. Как сообщает территориальный орган государственной статистики, это в 2,8 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем.

На 1 февраля 2021 года задолженность по заработной плате имели 210 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника, перед которым имелась задолженность, в среднем составила 110 705 рублей.