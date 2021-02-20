Брянск, , 10:40 — REGNUM Объёмы государственного долга снижает Брянская область. 19 февраля досрочно погашены почти 600 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

На процентных платежах выплачены в полном объёме кредиты коммерческих банков в сумме 594,031 млн рублей. Таким образом, объём государственного долга по состоянию на 1 марта 2021 года сокращён до 8,15 млрд рублей. Ожидаемая экономия расходов на обслуживание долговых обязательств по коммерческим кредитам, по мнению властей, составит более 26,6 млн рублей, которые направят на социально значимые расходы бюджета.

Долгов по государственным ценным бумагам, гарантиям и иным долговым обязательствам у Брянской области нет.

По сравнению с 1 февраля 2020 года государственный долг Брянской области уменьшился на 1,2 млрд рублей.