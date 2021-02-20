Пенза, , 10:34 — REGNUM Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили 19 февраля в Москве планы реконструкции регионального аэропорта.

Во время встречи глава области отметил, что регион развивается и все больше граждан пользуются воздушным транспортом, но имеющийся аэровокзал не удовлетворяет современным требованиям. Белозерцев рассказал о планируемых изменениях по реконструкции аэропорта и планах по дальнейшему увеличению его пропусной способности. Рукодитель федерального ведомства поддержал инициативу губернатора по развитию аэропортовой инфраструктуры Пензы: в воздушной гавани областного центра отмечается рост пассажиропотока.

По итогам встречи стороны договорились о совместной проработке проекта реконструкции аэровокзала и его софинансировании.

Пензенский аэропорт — единственный в области. Его открыли в 1939 году в Терновке в 9-ти км от центра города. Изначально он был предназначен для самолетов гражданской авиации. Пассажирский терминал построили в 1963 году, который реконструировали в 2003 году.

ИА REGNUM напоминает, указом Владимира Путина 31 мая 2019 года семи аэропортам Приволжского федерального округа были присвоены новые наименования, за которые в рамках проекта «Великие имена России» проголосовало больше всего граждан. В список попали аэропорты Казани, Бегишево, Чебоксар, Пензы, Нижнего Новгорода, Уфы и Самары.

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