Ставрополь, , 10:22 — REGNUM Жители Северного Кавказа не спешат делать прививку от коронавируса. Субъекты округа оказались аутсайдерами рейтинга по темпам вакцинации, такие выводы сделали эксперты РБК, составившие таблицу субъектов РФ на основании данных оперативных штабов о числе граждан, сделавших хотя бы первую часть двухкомпонентной вакцины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Так, согласно опубликованному рейтингу, к 17 февраля в Кабардино-Балкарии привиты менее 1% населения, в Дагестане — 0,17%. В Чечне — 1%, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 1,15%, в Ингушетии — 1,26%, на Ставрополье — от 1 до 2% привитых.

Всего, по данным исследования, первую дозу вакцины от COVID-19 в России получили не менее 3,23 млн человек. Больше всего привитых в Москве и регионах Дальнего Востока.

Читайте также: Мишустин оценил ход вакцинации в регионах России