Приштина, , 10:26 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 19 февраля сообщили, что за сутки в результате исследования 2175 образцов в крае выявили 340 носителей коронавируса. Ещё 411 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 65 690 случаев заражения коронавирусом. 57 385 пациентов уже здоровы. 1568 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6 737 человек.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 21 декабря 2020 г. заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час. В настоящее время в «красной зоне» находятся лишь два муниципалитета (из 30).

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