Ирвайн, США, , 10:21 — REGNUM Новое дополнение для многопользовательской карточной игры Hearthstone будет называться Forged in Barrens («Закалённые Степями»). Об этом стало известно 20 февраля в ходе онлайн-выставки Blizzcon 2021.

Дополнение будет посвящено Степям — одной из центральных локаций оригинальной World of Warcraft. Геймеров ожидает множество новых карт, а также уникальный режим под названием Hearthstone Mercenaries.

Релиз Forged in Barrens состоится в 2021 году. Точная дата пока не сообщается.

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