Горно-Алтайск, , 10:21 — REGNUM Хлебопекарным предприятиям в Республике Алтай в 2021 году могут компенсировать часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на субсидию имеют право только юрлица, зарегистрированные в регионе.

«Одним из главных условий является не повышение в месяц получения субсидии цены на готовую продукцию по отношению к средней цене, сложившейся у предприятия в месяце, предшествующему месяцу получения субсидии», — отметили в правительстве.

Размер финансовой поддержки составит 2 тыс. рублей на тонну произведённой и реализованной продукции. Обращаться за субсидией в минсельхоз предприниматели могут уже с 24 февраля.