Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM В Петербурге сохраняют примерный суточный объем обследований на коронавирус. По данным оперативного штаба, за последние сутки в городе протестировали 22 642 человек. Это примерно на 200 тестов меньше, чем днем ранее.

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В справочную службу 122 по теме коронавируса за сутки поступило 3574 вызова, граждане также вызывают врача по этому номеру и записываются на вакцинацию.

С 5 октября городские волонтеры обработали 5407 заявок от людей на самоизоляции. Кроме того, с октября 169 475 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.