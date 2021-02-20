Симферополь, , 10:19 — REGNUM Трасса «Таврида» на территории Республики Крым частично открыта для транспортных средств, об этом сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Уважаемые крымчане, с 6 утра возобновлено движение на трассе «Таврида» и по Крымскому мосту. Трасса расчищена, на 30-километровом участке движение осуществляется в одну полосу. При этом работы по расчистке снега продолжаются», — написал Аксёнов.

На данный момент на территории Крыма последствия снегопада убирает более 120 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 20 февраля на Крым обрушился сильный снегопад. В результате впервые с открытия Крымского моста движение по нему было прекращено, его удалось возобновить лишь вечером того же дня. Также днём 20 февраля была перекрыта трасса «Таврида», которая оказалась ловушкой для автомобилистов, отважившихся выехать. Сергей Аксёнов заявил о недобросовестной работе подрядчика по содержанию трассы.