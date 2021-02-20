Джакарта, , 10:21 — REGNUM В результате наводнений, которые были вызваны муссонными ливнями, в Джакарте примерно 1380 человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом 20 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой департамент столицы Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Уточняется, что, по данным департамента, эвакуация затронула южный и восточный районы города, в которых проживает 10 миллионов человек из-за того, что уровень паводка в некоторых из районов достиг отметки в 1,8 метра.

«Дожди прекратились, но вода в некоторых районах все еще влияет на жизнь Джакарты. К счастью, центр города не затронут, когда вода спадет, люди смогут вернуться к своей обычной жизни», — заявил губернатор Джакарты.

При этом уточняется, что сообщений о пострадавших в результате разгула стихии не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля стало известно, что в столице Индонезии Джакарте в результате произошедшего наводнения эвакуировали 694 человека.