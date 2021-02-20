Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 18 015 исследований на SARS-CoV-2 выявили 396 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 20 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 268 097 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 261 066 победили инфекцию, в том числе 469 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3425 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — в течение последних суток. В стационаре лечат 1769 пациентов, в оборудованных гостиницах — 228. На карантине находится 281 человек.

Согласно официальным данным на 19 февраля, в Грузии за сутки выявили 388 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 16 391 теста.

Стоит отметить, что депутаты парламента Грузии 18 февраля поддержали законопроект, предусматривающий ужесточение масочного режима. В документе предполагается, что штрафы будут выписывать в том числе тем, кто не носит защитную маску на улице. За повторное нарушение штраф предлагается удваивать с 20 лари (около $6) до 40 лари (около $12). Нововведения начнут действовать после утверждения их президентом страны.

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