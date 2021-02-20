Москва, , 10:18 — REGNUM В России обновлённый кроссовер Renault Duster получил четыре уровня оснащения и лимитированную модификацию Edition One. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Базовая версия Duster называется Access. Она укомплектована бензиновым мотором объёмом 1,6 л производительностью 114 «лошадей». Крутящий момент от двигателя передаётся на передние колёса через пятискоростную механическую трансмиссию.

Также в линейке силовых агрегатов обновлённой модели присутствуют моторы производительностью 109, 143, и 150 л. с.

Автопроизводители оснастили модель центральным замком, электроусилителем руля и светодиодными дневными ходовыми огнями (ДХО).

Ранее в Тольятти во время прохождения дорожных тестов был заснят хэтчбек Renault Sandero Stepway третьего поколения. Ожидается, что на российский авторынок эта модель будет выпущена в 2022 году.

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