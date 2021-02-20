Иркутск, , 10:17 — REGNUM По предварительным данным, в 2020 году сельхозпроизводите­ли Иркутской области выпустили аграрной продукции на 66,1 млрд. рублей, в том числе 63% составляет продукция животноводства. По сравнению с предыдущим годом объем вырос на 3,1%. Такие данные приводит территориальный орган государственной статистики.

Значительное влияние на общий темп оказал объем растениеводческой продукции сельхозорганизаций и фермеров (рост соответственно на 12% и 16%). А население сократило объем на 1 — 2%. Постепенно меняется доля отдельных категорий хозяйств в общем объеме сельхозпроизводства.

Все более укрепляются позиции быстро развивающихся фермерских хозяйств, за 10 лет им удалось увеличить свой вклад с 8% до 17%. Это происходит на фоне снижения доли хозяйств населения (с 53 до 38%), сокращающих поголовье скота и посевные площади. Удельный вес сельхозорганизаций увеличился — с 39% до 45%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье произведено 11% сельхозпродукции Сибирского федерального округа, по этому показателю область занимает пятое место в Сибири. В российских масштабах на регион приходится чуть больше 1% аграрной продукции.