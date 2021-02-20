Москва, , 10:17 — REGNUM Дипломаты из Финляндии и Швеции прибыли в Бабушкинский суд Москвы, где рассматривается дело блогера Алексея Навального. Об этом сообщили 20 февраля в пресс-службе суда.

«На данный момент прибыли дипломаты из Швеции и Финляндии. Они заранее уведомили Мосгорсуд о желании посетить заседание по жалобе Навального», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 февраля, в 10:00 мск Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде начнет рассматривать апелляционную жалобу Навального на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Во второй половине дня запланировано заседание по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

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