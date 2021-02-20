Оренбург, , 10:17 — REGNUM В Оренбурге аэропорт обязан обеспечить посадку-высадку пассажиров с ограниченными возможностями здоровья с помощью специального лифта. Такое решение вынес суд, удовлетворив иск прокурора, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, по факту проверки информации о нарушении прав ребенка-инвалида установлено, что аэропорт не оборудован спецподъемником и нарушает закон, согласно которому обязан организовывать посадку граждан с инвалидностью, в том числе с использованием специального подъемного устройства (амбулаторного лифта).

Внесенное в адрес гендиректора АО «Аэропорт Оренбург» предписание осталось проигнорированным. В связи с этим транспортный прокурор обратился с исковым заявлением в суд.

Оренбургский районный суд Оренбургской области удовлетворил исковые требования в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило.