Челябинск, , 10:15 — REGNUM В Челябинске осуждён местный 23-летний житель. Приговор вынес Центральный райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, 9 августа 2019 года этот гражданин поджёг «Доходный дом Пчелина», расположенный на улице Труда и являющийся объектом культурного наследия. Это было сделано из хулиганских побуждений. В результате дм, построенный во второй половине XIX века, оказался повреждён на 86%.

Собственник понёс ущерб в размере более 4,3 млн рублей. По приговору суда поджигатель отправится в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск владельца здания о взыскании суммы причинённого ущерба.