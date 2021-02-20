Прибайкальский район, Бурятия, , 10:14 — REGNUM Представители Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса опровергли ранее появившуюся информацию о принуждении педагогов к вакцинации от коронавируса. Подписанное 22 сотрудниками учебного заведения письмо опубликовал портал «Байкал-Daily».

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В нём сообщается, что жалобы о принуждении не соответствуют действительности.

«Руководство ведёт разъяснительную работу, объясняя последствия от непостановки прививки от ковида», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, о преподавателях, которых заставляют сделать прививку под угрозой недопуска к работе сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова. Омбудсмен обещала направить по этому вопросу обращение в прокуратуру.

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